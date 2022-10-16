«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Думаю, что здесь будет матч, который принято называть «высокооктановым». «Ньюкасл» набрал фантастическую форму. Если мы посмотрим на три последние игры, то увидим, что этот клуб забил девять голов.

«Манчестер Юнайтед» вытащил тяжелейший матч с «Эвертоном» на выезде. Невнятная победа над «Омонией», но «МЮ» всё равно идёт хорошо.

«Манчестер Юнайтед» крайне редко играет на ноль. В защите пока не всё так здорово, только одна сухая игра в сезоне.

«Ньюкасл» забивает много и по-разному. И Каллум Уилсон, и Александер Исак – эта компания может доставить огромные проблемы обороне «Манчестера».

Поэтому ставлю на ОЗ и ТБ (2.5)».

Экспресс с коэффициентом 7.98 на АПЛ.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.

Ставка Александра Бубнова на матч ЦСКА — «Спартак».

Поражение Роналду в матче «МЮ» — «Ньюкасл» с коэффициентом 3.70.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».