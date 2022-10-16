«Реал» — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на матч Примеры

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Барселона».
Ставка: победа «Реала» за 2.33.
«Реал» после ничейного результата в позапрошлом туре Примеры утратил первую строчку, но отстаёт от своего нынешнего противника лишь по дополнительным показателям. «Сливочные» смотрятся очень здорово в последнее время, всегда остры в атакующих действиях и полны решимости порадовать собственную публику победой в классическом дерби Испании.
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Да и в Лиге чемпионов у мадридцев всё очень хорошо — они уже гарантировали себе участие в весенней части турнира и могут спокойно бросить все силы на чемпионат.
«Барселона» и сама с приходом Хави смотрится потрясающе, чего нельзя было сказать о команде несколько сезонов кряду. Каталонцы превосходно играют в защите, и один пропущенный мяч в восьми турах только подтверждает эти слова.
Да и нападение сине-гранатовых пестрит яркими действиями с приходом Роберта Левандовского. Коллектив вполне по делу возглавляет турнирную таблицу на данный момент и приложит все усилия для того, чтобы добиться позитивного результата в Мадриде.
Предстоящее «эль класико», на мой взгляд, обещает стать очень силовым и закрытым. И те и другие замечательно смотрятся в защите и постараются, главным образом, не пропустить в этой встрече. На стороне «Реала» преимущество в виде своего поля и яростной поддержки трибун, что добавляет мадридцам шансов на успех.
Считаю, что матч пройдёт в равной борьбе, однако склонен отдать предпочтение именно «сливочным». Полагаю, что они смогут вскрыть знатную в этом сезоне каталонскую оборону, а сами останутся сухими.
Мой прогноз — победа «Реала» за коэффициент 2.33».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
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Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
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