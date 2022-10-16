«Верона» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на игру Серии А

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.98.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Верона» уволила своего главного тренера, и теперь эту команду временно тренирует наш старый знакомый — Сальваторе Боккетти. Очень любопытно будет посмотреть на то, каким он образом видит «Верону» даже на протяжении какого-то ограниченного отрезка.



«Милан» после двух поражений от «Челси», конечно, не в самом лучшем настроении пребывает, но при всём при этом в Италии, даже несмотря на кадровые потери, ему должно хватить ресурса, чтобы эту разобранную «Верону» всё-таки обыграть.

Поэтому здесь нужно плясать от «Милана», от его победы. Не буду выдумывать, предлагаю вам взять победу «Милана» с форой минус один. Опять же, если что, страховка сработает, а коэффициент приятный — около двойки. Думаю, нужно этим пользоваться».

Экспресс с коэффициентом 12.90.

Чалов: хочу в будущем снова уехать в Европу.

Кавазашвили: Соболев — не дельфин!

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 7.50.

Председатель федерации спорта Дании: России не должно быть в спорте.