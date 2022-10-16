«Верона» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на игру Серии А

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Милан».
Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.98.
«Верона» уволила своего главного тренера, и теперь эту команду временно тренирует наш старый знакомый — Сальваторе Боккетти. Очень любопытно будет посмотреть на то, каким он образом видит «Верону» даже на протяжении какого-то ограниченного отрезка.
«Милан» после двух поражений от «Челси», конечно, не в самом лучшем настроении пребывает, но при всём при этом в Италии, даже несмотря на кадровые потери, ему должно хватить ресурса, чтобы эту разобранную «Верону» всё-таки обыграть.
Поэтому здесь нужно плясать от «Милана», от его победы. Не буду выдумывать, предлагаю вам взять победу «Милана» с форой минус один. Опять же, если что, страховка сработает, а коэффициент приятный — около двойки. Думаю, нужно этим пользоваться».
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Чалов: хочу в будущем снова уехать в Европу.
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Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 7.50.
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- 16 октября 2022
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