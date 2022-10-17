Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сампдория» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Сампдория» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Рома».

Ставка: ничья за 4.15.

«Такого ужасного старта в Серии А уже не помнит никто – на счету хозяев после девяти туров нет ни одного успешного матча, при этом три балла соответствуют последней позиции в турнирной таблице. После серии неудач «Дория» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), что соответствует качеству игры. К слову, этот поединок стал успешным для Деяна Станковича, который возглавил клуб.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома» ведёт борьбу за путевку в Европу – шесть побед и 19 баллов, при этом отличалась столичная команда всего 12 раз. Этот матч принципиальный, при этом у Жозе Моуринью ситуация непростая – «Роме» нужен отдых, которого не было по причине еврокубков.

Я считаю, что игра в четверг и потеря Дибалы не лучшим образом может сказаться на римском клубе. Скорее всего, нас ждёт равная игра, при этом я рискну и поставлю на мирный исход, который вполне устроит хозяев», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 13.38.

Зарема высмеяла тренера ЦСКА Федотова.

Чалов рассказал, чем ему не понравилось судейство Карасёва в дерби.

Кварацхелия посвятил победу над «Болоньей» погибшей грузинской теннисистке.

Червиченко: Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последние 10 лет.

СМИ назвали обладателя «Золотого мяча».

Экспресс на 17 октября с коэффициентом 21.65: скучное дерби в Москве и праздник Унаи Эмери Экспресс на 17 октября с коэффициентом 21.65: скучное дерби в Москве и праздник Унаи Эмери
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022