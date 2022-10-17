«Сампдория» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Рома».



Ставка: ничья за 4.15.



«Такого ужасного старта в Серии А уже не помнит никто – на счету хозяев после девяти туров нет ни одного успешного матча, при этом три балла соответствуют последней позиции в турнирной таблице. После серии неудач «Дория» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), что соответствует качеству игры. К слову, этот поединок стал успешным для Деяна Станковича, который возглавил клуб.



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«Рома» ведёт борьбу за путевку в Европу – шесть побед и 19 баллов, при этом отличалась столичная команда всего 12 раз. Этот матч принципиальный, при этом у Жозе Моуринью ситуация непростая – «Роме» нужен отдых, которого не было по причине еврокубков.

Я считаю, что игра в четверг и потеря Дибалы не лучшим образом может сказаться на римском клубе. Скорее всего, нас ждёт равная игра, при этом я рискну и поставлю на мирный исход, который вполне устроит хозяев», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 13.38.

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