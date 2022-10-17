«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Сибирь».



Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.49.



«Похоже, «Нефтехимик» вышел на тот уровень, на котором и должен был пребывать с самого начала сезона, без резких падений и резких взлётов. В принципе «Сибирь» находится где-то неподалёку, но немного повыше.



Экспресс с коэффициентом 12.97.



Обе команды играли свои предыдущие матчи в одно и то же время, причём обе — на выезде. То есть тут ни у кого преимущества нет. Другое дело, что «Нефтехимик» в Уфе проиграл без особых шансов и не особо цепляясь. Тогда как «Сибирь» в Москве не просто цеплялась, а отыгралась с 0:2 и 1:3 и в итоге победила в серии послематчевых буллитов — и не кого-нибудь, а целое «Динамо». Сил сибиряки, безусловно, потратили больше, но и позитива от победы у них тоже должно быть больше.



Что касается статистики личных встреч, то она для гостей не слишком милосердна. «Нефтехимик» в целом имеет пусть и небольшой, но всё-таки перевес по количеству побед в междусобойчиках. Но этот перевес конкретно по матчам в Нижнекамске уже более ощутим: семь побед «Нефтехимика» против трёх «Сибири» в десяти последних личных встречах, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.



В общем, смелому прогнозу здесь браться неоткуда, поскольку непонятно, какой элемент в большей степени сработает. А робкий прогноз выглядит так: предположу, что хотя бы одно очко «Нефтехимик» в предстоящем матче наберёт, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



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