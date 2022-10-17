Прогноз на матч «Сампдория» — «Рома» в чемпионате Италии

Авторы Betassist сделали прогноз на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Рома».
Ставка: победа «Ромы» за 1.77.
Коллектив Жозе Моуринью по итогам девяти туров лишь в трёх встречах потерял очки — сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) и потерпел поражения — от «Удинезе» (0:4) и «Аталанты» (0:1).
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Команда расположилась на шестой позиции турнирной таблицы и в случае успеха в грядущей встрече может подняться в зону Лиги чемпионов. Если учесть, что жёлто-красные играют с худшей командой чемпионата по итогам стартового отрезка, то в успехе гостей практически не возникает сомнений.
«Волки» играют по схеме 3-4-2-1. Владеют мячом в среднем 49,5% матча. Игроки активно играют в обороне, где проводят 29% игрового времени, и ещё 45% — в центре поля. Блокируют по 12,2 удара, а за счёт акцента на высокий прессинг выполняют по 10 перехватов мяча (пятый показатель в чемпионате Италии). «Рома» лишь в трёх матчах отыграла «на ноль». Вратари парировали лишь 60,87% ударов из 23 нанесённых в створ их ворот.
Подводит команду не только слабая игра Руя Патрисиу в воротах, но и низкая реализация моментов в атаке. Футболисты выполняют по 16,2 удара, из которых 5,8 приходится в створ ворот (пятый и второй результаты в Серии А). Забили лишь 12 голов, что на 10,17 меньше количества ожидаемых (xG).
Рекомендуем ставку на победу «Ромы» за 1.77. Любителям рисковать стоит присмотреться к победе гостей через тотал меньше 3.5 мяча за 3.85.
Экспресс с коэффициентом 12.50.
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