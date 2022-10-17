Эксперты назвали шансы «Спартака» и ЦСКА догнать «Зенит» в РПЛ

Вчера в дерби РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2. Этот результат явно порадовал «Зенит», который благодаря победе над «Пари НН» (3:0) упрочил своё лидерство.

Теперь команда Сергея Семака опережает в турнирной таблице чемпионата России «Спартак» на семь очков, а ЦСКА — на восемь.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают, что «Зенит» почти наверняка станет чемпионом. Сделать ставку на очередное чемпионство петербуржцев можно с коэффициентом 1.08, это примерно 89% вероятности. Шансы ЦСКА и «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 20.00 (5%).



В 14-м туре «Зенит» сыграет с «Сочи», «Спартак» примет «Химки», а ЦСКА на выезде встретится с «Оренбургом».



Экспресс с коэффициентом 13.38.

Зарема высмеяла тренера ЦСКА Федотова.

Джикия оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за титул.



Мацей Рыбус принял решение завершить карьеру в сборной Польши.



Зобнин: даже в дерби человеческие отношения на первом месте.



Мостовой: в матче между ЦСКА и «Спартаком» два очка заработал «Зенит».