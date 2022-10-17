Прогноз на матч НХЛ «Бостон» — «Флорида»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Флорида».
Ставка: ТМ 6.5 за 1.73.
«Бостон» хорошо начал сезон, показывая неплохой хоккей ещё в выставочных матчах. Особенно показательными были две победы над «Рейнджерс» в предсезонке. На старте регулярного чемпионата «мишки» одержали две победы. И если 6:3 в матче с «Аризоной» можно списать на уровень соперника, то 5:2 в гостях у «Вашингтона» – это очень солидный результат. Но игра с «Флоридой» будет испытанием намного более сложным, чем не пропустить от Александра Овечкина.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Подготовка «Флориды» к сезону оказалось несколько скомканной из-за обрушившегося на штат урагана Иэн. Команда успела провести только шесть предсезонных встреч и выиграла в основное время только одну из них. Ещё одна победа была добыта в овертайме. Но неприятности только закалили «пантер». Стартовые два матча сезона «Флорида» играла на выезде, но результатом стали две победы.
Хорошо проявил себя вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отбил 32 из 33 бросков «Айлендерс». А вот его сменщик Спенсер Найт в матче с «Баффало» смог отразить лишь 24 из 27 шайб. Скорее всего, Бобровский вернётся в рамку.
«Бостон» хоть и забросил 11 шайб за два матча, но столкнётся с хорошо организованной защитой и надёжным вратарём на последнем рубеже.
В целом не только благодаря Бобровскому можно ожидать, что в матче не будет много заброшенных шайб. Не более шести голов можно было наблюдать в пяти подряд очных встречах «Бостона» и «Флориды». Ставку тотал меньше 6.5 шайбы выберем и сейчас.
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