Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 1.76.



«Пчёлы» продолжают отстаивать своё звание крепкого середняка Премьер-лиги. Обыграть их не так просто, да и сами они побеждают редко, но метко. Победа в прошлом туре над «Брайтоном» вышла немного нелогичной. «Чайки» были гораздо лучше по игре, но не смогли использовать свои моменты. Даже удивительно, что не самая крепкая оборона «Брентфорда» не дрогнула под таким натиском и выдала третий сухой матч в чемпионате.



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Теперь нам предстоит узнать, было это случайностью или нет. Пройти экзамен у набравшего обороты «Челси» будет очень непросто. У синих четыре подряд сухие победы, чего с ними не было уже очень давно. С новым тренером синие ещё не проиграли ни одного матча и настроены продлить успешную серию в погоне за лидерами АПЛ.



В последнее время «Брентфорд» не впечатляет своей игрой. Хозяевам не хватает стабильности, они стали часто допускать ошибки и реже навязывать сопернику свою игру. «Пчёлы» продолжают оставаться командой, которая в матчах с грандами может преподнести сюрприз, но сейчас в него верится слабо. Если выбирать ставку, то тут интереснее всего смотрится простая победа «Челси» за 1.76.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



Прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси».



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