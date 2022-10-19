«Брентфорд» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Брентфорд» — «Челси».
Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.23.
«Пять побед подряд одержал уже «Челси», и, кажется, что это перебор. Команда не настолько безупречна, как может показаться, но тем не менее за счёт уверенности, привитой Грэмом Поттером, класса исполнителей и, конечно, удачи, результат исправно достигается. Лондонцы не выглядели прям уж лучше «Астон Виллы», но благодаря вышеназванным факторам добились очередной победы.
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«Брентфорд» тоже блеснул эффективностью – отдав инициативу «Брайтону», команда Томаса Франка выжала максимум из минимума моментов впереди. Наверняка против «Челси» хозяева сыграют в схожем ключе и сделают расчёт на контратаки и Айвана Тони. В феврале «Брентфорд» переиграл «Челси» со счётом 4:1. Совсем не удивлюсь, если «пчёлы» не уступят соседям и на этот раз», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси».
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