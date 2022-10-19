«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 19 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ливерпуль» — «Вест Хэм».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.
«Ливерпуль» сыграл максимально сконцентрированно и эффективно против «Ман Сити». Давно, если честно, не приходилось видеть мерсисайдцев настолько серьёзно подошедшими к выполнению работы. Остаётся надеяться, что этот настрой сохранится и на оставшиеся до чемпионата мира матчи. При этом добиваться результата с всё редеющим кадровым составом будет ещё сложнее. К Луису Диасу добавился ещё и Жота, на которого также, похоже, не придётся рассчитывать в ближайшие несколько недель.
10 лучших прогнозов на сегодня.
У «Вест Хэма» четыре победы и ничья в пяти последних матчах. В игровом плане команда Мойеса практически не меняется, но за счёт всё большей сыгранности между качественными новичками команды и уже имевшимися игроками всё более эффективно команда действует впереди. При этом в плане организации тоже игра почти наладилась и вышла на прошлогодний уровень.
С «молотобойцами» «Ливерпулю» почти никогда легко не бывает. И всё говорит за то, что и на этот раз лондонцы навяжут мерсисайдцам борьбу. Понятно, что хозяева будут владеть здесь инициативой, главное будет — реализовать то, что будет создаваться, и вновь сыграть сконцентрированно после потерь мяча», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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