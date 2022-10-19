«Ганновер» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ганновер» — «Боруссия» Д в Кубке Германии сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.00.



«Ганновер» выступает во Второй Бундеслиге сейчас. Он держится в середине таблицы, но всё-таки в верхней части. Можно ожидать, что команда будет бороться за выход в Бундеслигу по итогам сезона.



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Дортмундская «Боруссия» потерпела очень чувствительное поражение в чемпионате от «Униона». И продолжается серия нестабильных результатов, когда вроде хороший матч сыграли, оптимизм посеяли, прежде всего это касается игр «Боруссии» в Лиге чемпионов, но затем нет какого-то продолжения. Зато продолжается ротация состава, его перетасовка. Нет стабильной игры.



Но, я думаю, возможностей «Боруссии» для команды второго дивизиона всё-таки должно хватить, тем более не сказать, что «Ганновер» очень надёжен в обороне. В последних матчах часто у него встречался счёт — 2:1.



Полагаю, что победа «Боруссии» с форой (-1,5) и коэффициентом 2,0 — это прекрасно. Всё-таки это Кубок Германии. Здесь, поведя в счёте, нужно не удерживать минимальное преимущество, а надо стараться его развить и закрепить. Думаю, «Боруссия» так и будет действовать», — сказал Андронов.



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