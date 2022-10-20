«Факел» — «Спартак»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, кто забил

Московский «Спартак» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов».
Экспресс с коэффициентом 4.78.
На 48-й минуте первого тайма счёт в игре открыл защитник «Спартака» Николай Рассказов. Удвоил преимущество красно-белых на 51-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон. Один гол отыграл на 77-й минуте форвард «Факела» Максим Максимов, реализовавший пенальти.
«Спартак» набрал 12 очков после четырёх встреч и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы В, «Факел» — на четвёртой строчке, не набрав баллов за четыре игры. На втором месте в группе «Крылья Советов» (шесть очков, три игры), третий — «Зенит» (три очка, три матча).
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