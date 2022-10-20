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«Ак Барс» — «Металлург»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил

«Ак Барс» — «Металлург»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1. 1:0).

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Первый период прошёл без голов. Во втором игровом отрезке счёт в матче открыл Брендан Лайпсик, забросивший шайбу с передачи Филиппа Майе. На 38-й минуте Никита Евсеев восстановил равенство — 1:1. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Станислав Галиев и Кирилл Семёнов. На 52-й минуте Александр Бурмистров с передачи Никиты Лямкина во второй раз поразил ворота магнитогорцев. На 56-й минуте Николай Голдобин с передачи Егора Яковлева в большинстве сравнял счёт. Победу в овертайме своей команде принёс Кристиан Хенкель.

Таким образом, казанцы прервали антирекордную серию поражений, составлявшую шесть матчей.

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