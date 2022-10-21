«Барыс» — «Металлург»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Казахстане

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург».



Ставка: ТБ 5 за 1.70.



«У «Барыса» не просто три победы кряду. Команда не пропускала больше одной шайбы с разными вратарями, забивая минимум три шайбы за матч. Реализацию большинства сложно назвать постоянной, но она есть. Из последних 13 попыток лишь две завершились голами. Кстати, команда удаляется минимум по три раза за игру, но жаловаться не стоит во избежание штрафов и недомолвок. Результат есть — это самое главное.



Экспресс с коэффициентом 4.98.



Встреча двух разношёрстных соперников. «Магнитка» первая на Востоке с 29 очками (65:51), «Барыс» четвёртый (49:52), отстаёт от «стальных лис» на шесть очков. У «Металлурга» в последних пяти играх три победы и одно поражение в ОТ, очки набираются.



В этом сезоне команды встретятся впервые. История очных игр показывает четыре победы «Магнитки» из пяти с минимальным тоталом четыре шайбы на двоих. В лес ходить не нужно, чтобы понимать, что гости идут в фаворитах по всем параметрам, но это не означает, что всё будет просто. «Барыс» играет скованнее своего оппонента, не приверженец атакующего стиля, но и на терпении можно добиться результата. Любой матч с участием «Металлурга» намекает на открытый хоккей. В матче с казанцами удалений было больше, чем голов. Выводы сделаны, ТБ 5», — сказала Миронова.



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