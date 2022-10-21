ЦСКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Автомобилист».
Ставка: ТБ 5 за 1.79.
«Автомобилист» — лидер Востока. Несмотря на то что матчи с сильными соперниками у уральцев получаются неидеально. Ну так и ЦСКА в своём нынешнем состоянии отнюдь не выглядит топ-командой. Победная серия у армейцев случилась во многом за счёт хорошего календарного отрезка, с выездом на Дальний Восток и несложными матчами в столичном регионе.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
Поэтому поставил бы на гостей. В Питере они получили хороший урок, по делу проиграв абсолютному лидеру лиги. После СКА выходить на ЦСКА будет уже проще. Работа над ошибками позволит команде Заварухина добиться победы. У ЦСКА не всё идеально в обороне, зато атака потихоньку приходит в себя. «Автомобилист» редко когда забивает меньше трёх-четырёх шайб. Так что раскрываться и креативить будут оба соперника, мастерства много опять же у обоих, хоккей будет результативным. Выбираю ставку тотал больше 5 шайб», — сказал Плющев.
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