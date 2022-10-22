«Ювентус» — «Эмполи»: результат матча Серии А, какой счёт, кто забил

«Ювентус» разгромил «Эмполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Игра состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».
Экспресс с коэффициентом 13.50.
Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Три из четырёх мячей «Ювентус» забил после перерыва.
На восьмой минуте счёт в игре открыл Мойзе Кин. Ему ассистировал Филип Костич. Во втором тайме Уэстон Маккенни укрепил преимущество своей команды с передачи Хуана Куадрадо. На 82-й минуте Адриен Рабьо с паса Хуана Куадрадо довёл счёт до разгромного. На 90+4-й минуте Рабьо после паса Данило забил четвёртый гол своей команды.
Команда Массимилиано Аллегри набрала 19 очков и поднялась на седьмое место. На первой строчке в турнирной таблице с 26 очками располагается «Наполи». «Эмполи» (11) — на 11-й позиции.
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