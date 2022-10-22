«Барыс» — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург».

Экспресс с коэффициентом 13.50.

На четвёртой минуте Семён Кошелев с передачи Анатолия Никонцева вывел магнитогорцев вперёд. На пятой минуте Николай Голдобин удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте Анатолий Никонцев при игре «пять на четыре» забросил третью шайбу в ворота «Барыса».

На 17-й минуте Брендан Лайпсик, реализовав большинство с передачи Коди Кёррана, забил третий гол. На 34-й минуте Семён Кошелев оформил дубль. В оставшееся время счёт не изменился.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 23 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Металлург» 24 октября примет «Ак Барс».

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