«Факел» — «Ростов»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.50

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» со счётом 2:1 за 9.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Факелу» нужно уходить из зоны переходных матчей. «Ростов» — серьёзный соперник с поставленной игрой.

В Воронеже команде Валерия Карпина будет очень сложно, но, с другой стороны, атакующий футбол «Факела» им, скорее, на руку.

«Ростов» и сам не прочь поиграть в открытый футбол, а в нужный момент включит оборону. Поэтому выбираю ставку на победу команды Карпина со счётом 2:1 – коэффициент 9.50».

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

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Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.