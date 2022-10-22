«Факел» — «Ростов»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.50

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» со счётом 2:1 за 9.50.
«Факелу» нужно уходить из зоны переходных матчей. «Ростов» — серьёзный соперник с поставленной игрой.
В Воронеже команде Валерия Карпина будет очень сложно, но, с другой стороны, атакующий футбол «Факела» им, скорее, на руку.
«Ростов» и сам не прочь поиграть в открытый футбол, а в нужный момент включит оборону. Поэтому выбираю ставку на победу команды Карпина со счётом 2:1 – коэффициент 9.50».
Экспресс с коэффициентом 17.55.
Гвардиола извинился за оскорбительные кричалки фанатов «Манчестер Сити».
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Пети подверг критике Роналду после инцидента на «Олд Траффорд».
- 22 октября 2022
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:11
-
06:33
-
05:48
-
05:06
-
04:30
- 21 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:30