«Сибирь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Новосибирске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Витязь».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.63.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Как-то совсем не хлебом-солью встретили «Витязь» на Дальнем Востоке. Он увёз одно очко из Владивостока – и хватит. А с учётом того, что непосредственно перед дальневосточным турне у «Витязя» были ЦСКА и СКА, то теперь серия поражений подмосковного клуба достигла уже четырёх матчей. И попахивает пятым.

Попахивает потому, что, во-первых, у «Витязя» сейчас «всё смешалось в доме Облонских» в вопросе «день-ночь». Турне у них проходило по самому жёсткому варианту, без промежуточных «ступенек». На самом Дальнем Востоке это было даже лучше, но, увы, не помогло. А вот теперь придётся расплачиваться.

Во-вторых, статистика «Витязя» в Новосибирске, мягко говоря, не слишком хороша. В 10 последних междусобойчиках, состоявшихся в Новосибирске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Сибирь» победила семь раз, «Витязь» — только трижды.

Складываем всё в одну кучу и выписываем диагноз: «Сибирь» по итогам наберёт два очка. И даже если «Витязь» будет цепляться за результат всем, чем только может, больше чем на одно очко он не нацепляется. Да и то вряд ли».

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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