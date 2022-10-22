«Манчестер Сити» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.02.

«Манчестер Сити» в прошлом туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Ливерпулю». На мой взгляд, «горожанам» очень не везло в этой встрече и они по качеству футбола были ничем не хуже красных, а кое-где превосходили их.

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Обычно после подобных поражений команда выходит невероятно мотивированной на следующую игру, и есть основания полагать, что гостей ждёт очень горячий приём на «Этихаде». К тому же отставание от вершины увеличилось и коллективу однозначно нужно догонять «Арсенал» в чемпионской гонке.

Что касается «Брайтона», то текущая форма команды не впечатляет и их последние результаты говорят сами за себя. Коллектив старается сыграть прагматично, но от этого страдает и качество нападения, и оборонительные функции. Да и на выезде клуб очень редко берёт очки даже в матчах с равными оппонентами, не говоря уже о гегемонах чемпионата.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать какой-либо сенсации. «Манчестер Сити» остаётся одним из самых сильных клубов Европы и явно выйдет заряженным на крупный выигрыш. Вряд ли гости смогут избежать провала, учитывая настрой соперника и огромную разницу в классе.

Считаю, что «горожане» забьют немало, а свои ворота смогут оставить в неприкосновенности, убедительно добыв три очка. Мой прогноз — фора (-2) на «Манчестер Сити» за коэффициент 2.02».

Экспресс с коэффициентом 3.85 на АПЛ.

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