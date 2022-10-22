«Манчестер Сити» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.02.
«Манчестер Сити» в прошлом туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Ливерпулю». На мой взгляд, «горожанам» очень не везло в этой встрече и они по качеству футбола были ничем не хуже красных, а кое-где превосходили их.
Обычно после подобных поражений команда выходит невероятно мотивированной на следующую игру, и есть основания полагать, что гостей ждёт очень горячий приём на «Этихаде». К тому же отставание от вершины увеличилось и коллективу однозначно нужно догонять «Арсенал» в чемпионской гонке.
Что касается «Брайтона», то текущая форма команды не впечатляет и их последние результаты говорят сами за себя. Коллектив старается сыграть прагматично, но от этого страдает и качество нападения, и оборонительные функции. Да и на выезде клуб очень редко берёт очки даже в матчах с равными оппонентами, не говоря уже о гегемонах чемпионата.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать какой-либо сенсации. «Манчестер Сити» остаётся одним из самых сильных клубов Европы и явно выйдет заряженным на крупный выигрыш. Вряд ли гости смогут избежать провала, учитывая настрой соперника и огромную разницу в классе.
Считаю, что «горожане» забьют немало, а свои ворота смогут оставить в неприкосновенности, убедительно добыв три очка. Мой прогноз — фора (-2) на «Манчестер Сити» за коэффициент 2.02».
Экспресс с коэффициентом 3.85 на АПЛ.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Динамо».
Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.
Байрамян: Армения с Карпиным во главе точно бы вышла на Евро-2024.
- 22 октября 2022
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:11
-
06:33
-
05:48
-
05:06
-
04:30
- 21 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00