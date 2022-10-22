«Челси» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на матч с коэффициентом 2.19

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» за 2.19.

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«Челси» очень бодро проводит осеннюю часть сезона, не проигрывает уже семь матчей кряду и лишь дважды сыграл за этот период вничью. Команда хороша во всех линиях, полностью готова функционально и имеет неплохие шансы на успех во всех турнирах, в которых принимает участие.

Лондонцы очень убедительны на своём поле и отобрать очки в домашних играх у них практически нереально. К тому же это будет встреча конкурентов за места в зоне Лиги чемпионов, что лишь повысит мотивацию синих.

«Манчестер Юнайтед» стал более напористым в последнее время, отбирает очки даже у клубов, идущих выше в таблице и очень здорово смотрелся в домашней встрече с «Тоттенхэмом». Однако в выездных матчах «красные дьяволы» пока ещё нестабильны и вполне могут проиграть равному по силу сопернику. Клуб практически решил все свои задачи в еврокубке и может полностью сконцентрироваться на внутренних матчах.

Предстоящая игра обещает стать украшением тура. Она однозначно подарит зрителям бескомпромиссный и качественный футбол. На стороне «Челси» фактор своего поля и оглушительная поддержка трибун, да и по кондициям синие выглядят свежее соперника.

Считаю, что гости будут тоже активно стремиться к победе, но полагаю, что шансов у «красных дьяволов» немного и они вряд ли смогут добиться даже ничьей. Мой прогноз — победа «Челси» за коэффициент 2.19».

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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