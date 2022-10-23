«Факел» — «Ростов»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

22 октября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимал на своём поле «Ростов». Игра состоялась на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

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Первый гол в матче был забит на 50-й минуте – взятием ворот отметился игрок «Ростова» Данил Глебов. «Факел» играл в меньшинстве с 45-й минуты, красную карточку получил Олег Дмитриев.

Однако это не помешало воронежцам сравнять счёт на последних секундах игры — на 90+7 минуте Георгий Гонгадзе реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

«Ростов» набрал 26 очков в 13 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У ЦСКА (26) и «Спартака» (25), которые имеют шанс обойти команду Карпина, есть по матчу в запасе. «Факел» (12) — на 13-м месте.

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