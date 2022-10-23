«Динамо» Минск — «Локомотив»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) одержали хозяева.

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На седьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Сергей Андронов. Спустя три минуты счёт удвоил Артём Ильенко с передач Александра Волкова и Максима Берёзкина. На 16-й минуте первого периода одну шайбу отыграл форвард хозяев Дмитрий Соколов с передач Валентина Демченко и Ника Меркли.

На второй минуте второго периода счёт сравнял Игорь Мартынов с передачи Шона Лалонда. Третью шайбу в ворота гостей забросил Михаил Шалагин с передач Никиты Пышкайло и Вадима Мороза. Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Ильи Шинкевича сделал счёт 4:2.

На 30-й секунде третьего периода пятую шайбу в ворота «Локомотива» забросил Марк Барберио с передач Седрика Пакетта и Владимира Алистрова.

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