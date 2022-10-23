Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал» в АПЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит за 1.57.

«Саутгемптон», после серии из четырёх поражений подряд в АПЛ начал подавать признаки жизни — сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и минимально переиграл «Борнмут». Вряд ли Ральф Хазенхюттль сможет продлить беспроигрышную серию по итогам встречи с «Арсеналом», учитывая проблемы команды в обороне.

Экспресс с коэффициентом 6.50.

Микель Артета в межсезонье заполучил недостающие звенья атакующего механизма и сейчас пожинает плоды своей работы. Команда укрепила уверенность в своих силах в стартовых турах в серии игр с не самыми статусными визави и продолжила движение по победной тропе после встреч с «Лестером» (4:2) Брендана Роджерса, «Астон Виллой» (2:1) Стивена Джеррарда, «Тоттенхэмом» Антонио Конте (3:1) и «Ливерпулем» (3:2) Юргена Клоппа.



За 10 матчей национального первенства «канониры» выиграли в девяти встречах и допустили лишь одну осечку — проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:3). Располагаются на первой строчке турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Уже сейчас они выглядят главными претендентами на чемпионский титул наравне с «Манчестер Сити».



Габриэл Жезус повысил атакующий потенциал команды. Лондонцы в АПЛ контролируют мяч 56,6% матча: проводят 42% игрового времени в центре поля и ещё 34% — у штрафной соперников. Футболисты выполняют по 15,8 удара, из которых 6,2 приходятся в створ ворот. Забили 24 гола, что на 3,7 снаряда больше от количества ожидаемых (xG). Второй показатель производительности после «Манчестер Сити».



Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» за 1.57. Также перспективно смотрится пари — победа гостей через тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

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