Прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико» Мадрид в чемпионате Испании

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Атлетико», который состоится 23 октября в Севилье.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.23.
«Бетис» в этом месяце немного сбавил обороты после успешного старта сезона. Отчасти это может быть связано с серьёзными нагрузками.
Экспресс с коэффициентом 7.00.
Матч с «Атлетико» станет для них уже седьмым в октябре, а ведь «огуречные» не имеют такой скамейки, какая есть у грандов, чтобы за счёт ротации удерживать набранный темп. Даже не удивительно, что из шести последних матчей «Бетис» выиграл всего два, хоть и показывал хороший футбол.
«Атлетико» на этом отрезке не далеко ушёл от соперника, у него всего на одну победу больше. «Матрасники» больше побеждали в Примере, а в Лиге чемпионов дела у них идут плохо, команда рискует вылететь из довольно слабой группы.
Тут стоит задуматься над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с «Байером», а в Примере ещё будет время наверстать упущенное. Даже как-то странно, что именно на фоне такого невыдающегося отрезка набрали хорошую форму Гризманн и Мората, которые сейчас снова лидеры своей команды.
На мой взгляд, букмекеры тут явно переоценивают гостей, которым немало везло в последних матчах. Хозяева, наоборот, немного недобрали своих очков и должны начинать исправлять ситуацию. По игре «Бетис» не уступает сопернику и не должен тут проигрывать, но коэффициент на это не самый высокий. Можно попробовать заиграть голы, которые тут тоже должны быть, и поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.23.
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