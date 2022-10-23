«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч с коэффициентом 3.54

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» в один мяч за 3.54.

«Саутгемптон» перестал проигрывать в последних турах и начал более активно набирать очки, хотя говорить об окончании спада в качестве игры пока не приходится.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Святые» слишком скромно действуют в нападении, имея явный дефицит хороших форвардов и проблемы с реализацией. Даже на своём поле клуб не впечатляет результатами и больше склонен играть от обороны, рассчитывая на оплошность противника и на свои контрвыпады.

Что касается «Арсенала», то здесь всё намного солиднее и по игре, и по результатам. Клуб уверенно возглавляет таблицу чемпионата и уже смог прилично оторваться от главного преследователя в лице «Манчестер Сити». «Канониры» очень грамотно действуют во всех линиях, максимально эффективно распоряжаются своими моментами и даже в гостевых встречах грозны и опасны.

На мой взгляд, в этой паре всё предельно ясно. «Саутгемптон», вероятнее всего, изберёт свою любимую тактику и будет ждать ошибки лидера. Но вряд ли «Арсенал» позволит себе допустить грубости в защитных построениях, учитывая высокое качество обороны.

«Канониры» в свою очередь, тоже не станут торопить события, понимая цену осечки и важность трёх баллов. Я считаю, что лондонцы смогут дождаться своего момента в атаке и добудут в сложной борьбе минимальную победу.

Мой прогноз — победа «Арсенала» в один гол за коэффициент 3.54».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

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