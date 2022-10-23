«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч с коэффициентом 3.54

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» в один мяч за 3.54.
«Саутгемптон» перестал проигрывать в последних турах и начал более активно набирать очки, хотя говорить об окончании спада в качестве игры пока не приходится.
«Святые» слишком скромно действуют в нападении, имея явный дефицит хороших форвардов и проблемы с реализацией. Даже на своём поле клуб не впечатляет результатами и больше склонен играть от обороны, рассчитывая на оплошность противника и на свои контрвыпады.
Что касается «Арсенала», то здесь всё намного солиднее и по игре, и по результатам. Клуб уверенно возглавляет таблицу чемпионата и уже смог прилично оторваться от главного преследователя в лице «Манчестер Сити». «Канониры» очень грамотно действуют во всех линиях, максимально эффективно распоряжаются своими моментами и даже в гостевых встречах грозны и опасны.
На мой взгляд, в этой паре всё предельно ясно. «Саутгемптон», вероятнее всего, изберёт свою любимую тактику и будет ждать ошибки лидера. Но вряд ли «Арсенал» позволит себе допустить грубости в защитных построениях, учитывая высокое качество обороны.
«Канониры» в свою очередь, тоже не станут торопить события, понимая цену осечки и важность трёх баллов. Я считаю, что лондонцы смогут дождаться своего момента в атаке и добудут в сложной борьбе минимальную победу.
Мой прогноз — победа «Арсенала» в один гол за коэффициент 3.54».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Нагорных оценил слова Баринова, обвинившего футболистов «Локомотива» в безразличии.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
- 23 октября 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 22 октября 2022
-
23:30
-
22:45
-
22:00
-
21:55
-
21:46
-
21:30
-
21:00
-
20:40
-
20:36