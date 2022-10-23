Эксперты оценили шансы «Ахмата» разгромить «Торпедо» без Талалаева

23 октября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Андрей Талалаев не полетел вместе со своей командой в Грозный. Причиной стала болезнь, но как-то она внезапно дала о себе знать. Автозаводцам предстоит играть без тренера у бровки, и есть шанс, что «Ахмат» унизит обезглавленных гостей.

Эксперты оценили вероятность разгромной победы «Ахмата» в матче с «Торпедо». Победа команды из Грозного с форой (-2.5) оценена в 3.90. Если грозненцы выиграют с преимуществом как минимум в четыре мяча, то сыграет коэффициент 8.00.

Если «Ахмат» войдёт во вкус, то не исключено, что один из футболистов оформит дубль. Вероятность такого события оценена букмекерскими конторами коэффициентом 3.40.

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Где покажут матч «Ахмат» — «Торпедо».

Талалаев не вылетел на игру с «Ахматом». Болезнь или конфликт?

Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.