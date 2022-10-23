Эксперты оценили шансы «Ахмата» разгромить «Торпедо» без Талалаева

23 октября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Андрей Талалаев не полетел вместе со своей командой в Грозный. Причиной стала болезнь, но как-то она внезапно дала о себе знать. Автозаводцам предстоит играть без тренера у бровки, и есть шанс, что «Ахмат» унизит обезглавленных гостей.
Эксперты оценили вероятность разгромной победы «Ахмата» в матче с «Торпедо». Победа команды из Грозного с форой (-2.5) оценена в 3.90. Если грозненцы выиграют с преимуществом как минимум в четыре мяча, то сыграет коэффициент 8.00.
Если «Ахмат» войдёт во вкус, то не исключено, что один из футболистов оформит дубль. Вероятность такого события оценена букмекерскими конторами коэффициентом 3.40.
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Где покажут матч «Ахмат» — «Торпедо».
Талалаев не вылетел на игру с «Ахматом». Болезнь или конфликт?
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
- 23 октября 2022
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 22 октября 2022
-
23:30
-
22:45