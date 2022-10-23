Прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монако» с коэффициентом 2.95

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монако».
Ставка: «Монако» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Лилль» реанимирует свою игру под руководством экс-тренера донецкого «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсеки. Команда включилась в борьбу за место в зоне еврокубков и демонстрирует сравнительно неплохие результаты.
За 11 туров «доги» допустили пять осечек — сыграли вничью с бойким «Нантом» (1:1), а также потерпели поражения в матчах с «ПСЖ» (1:7), «Ниццей» (1:2), «Марселем» (1:2) и «Лорьяном» (1:2).
«Монако» постепенно оправляется после стартового шока. Команда провалила начало сезона, набрав пять очков в пяти стартовых турах. На этом отрезке клуб пропустил 11 голов. С начала сентября результаты пошли на поправку.
Решение бельгийского тренера вернуться к тактической формации 4-4-2 сыграло ключевую роль в стабилизации результатов команды. Виссам Бен-Йеддер и Брил Эмболо нашли свою игру. Монегаски в целом прибавили в атакующем аспекте. Рекомендуем ставку на «Монако» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.
Экспресс с коэффициентом 6.99.
Где покажут матч «Рома» — «Наполи».
Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
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- 23 октября 2022
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