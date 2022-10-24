«Ахмат» — «Торпедо»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

Грозненский «Ахмат» одержал победу в матче с московским «Торпедо» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

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Единственный гол в матче на 41-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. Полузащитник хозяев Евгений Харин слева прострелил в штрафную, Владислав Камилов через рикошет верхом продолжил на дальний угол вратарской, откуда Конате с лёта пробил под перекладину ворот Александра Довбни.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 14 матчей. «Торпедо» — на последней, 16-й строчке, заработав шесть очков в 14 встречах. В следующем туре «Ахмат» примет дома «Ростов», «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком».

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