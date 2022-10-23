«Урал» — «Крылья Советов». Магия Виктора Гончаренко работает

Если это не волшебство, то что помогает тренеру екатеринбургского клуба достигать таких результатов?

24 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Победа екатеринбуржцев оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.40.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что игра 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» (24.10.2022)

Скоропалительное назначение Виктора Гончаренко в клуб из Екатеринбурга первоначально вызвало скепсис. Наставник в очередной раз принял приглашение харизматичного президента Иванова и взялся спасать «Урал» от вылета. Пришёл жёсткий Гончаренко — через несколько туров хозяева предстали мощным и знающим себе цену клубом, в котором играют предельно мотивированные и заряженные на успех футболисты.

Первые матчи пошли в актив скептиков — хозяева выглядели набором игроков, которые не знали своих задач, а в простых ситуациях терялись, совершали ошибки. Вскоре стали заметны сдвиги. Через несколько игр «Урал» уже стал обычной командой Виктора Гончаренко — строгой и разящей своих соперников.

Норманн оценил шансы «Динамо» завоевать медали по итогам сезона РПЛ.

Гончаренко применяет свою излюбленную схему с одним форвардом, двумя вингерами и креативным полузащитником, подключающимся в заключительную фазу атаки из глубины. Для «Урала» не столь важно имя конкретного исполнителя на месте. Это лишь функция, которая использует личные качества в виде дополнительного бонуса. В команде Гончаренко каждый знает свой манёвр.

Таким образом, магия Виктор Михайловича снова вытащила его подопечных из кризиса. Обыграв в битве аутсайдеров «Торпедо», клуб из Екатеринбурга впервые почувствовал силу. Затем последовала серия из побед в пяти матчах (учитывая РПЛ и Кубок). Вряд ли она планирует заканчиваться и, скорее всего, достигнет отметки в шесть встреч без поражений.

Заметно улучшилось нападение. В последних четырёх встречах подопечные Виктора Гончаренко забивают минимум по два мяча. При этом защита у «Урала» уже фирменная. Пропускают хозяева в последних играх мало. Отметим, что при этом голевая нагрузка распределяется на игроков равномерно — лучший бомбардир клуба Каштанов забил три мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Нагорных оценил слова Баринова, обвинившего футболистов «Локомотива».

«Крылья Советов» выступает в соответствии с уровнем состава. Команде не удаётся стабильно набирать очки. За последние 10 официальных встреч гости выиграли всего в трёх матчах. Наставник клуба старается изменить ситуацию. Он принял решение применять схему с тремя защитниками и глубоко оттянутыми опорными хавбеками.

Ситуационно в атакующий блок выбегают минимум пять игроков. Этим легко воспользуются тактически обученные игроки Виктора Гончаренко. Показательный матч самарские футболисты провели со «Спартаком» (2:5). Подопечные Абаскаля разобрали «Крылья Советов» на молекулы, отправив в ворота голкипера Ломаева пять мячей.

Интересно, что гости решились сыграть с такой мощной атакующей командой, как «Спартак», в открытый футбол и за это поплатились. Провалилась пара центральных защитников Солдатенков – Евгеньев. Они не сумели правильно оценить угрозу от атак соперника, а опорные хавбеки бросали зону подбора, позволяя чаще бить по воротам.

История очных встреч «Урала» и «Крыльев Советов» состоит из 27 игр. Преимущества нет ни у одной из команд. Футболисты из Екатеринбурга обыграли самарцев в семи матчах. Гости одержали восемь побед, а остальные игры завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей 36:33 в пользу гостей.

«Урал» в последних играх выдаёт максимум. Виктор Гончаренко знает слабые стороны своих подопечных и грамотно их нивелирует. Проблемы в обороне уже не влияют на игру хозяев, а атакующий блок нашёл полное взаимопонимание с игроками полузащиты, поставив создание голевых моментов на поток. С учётом последних результатов, рекомендуем обратить внимание на победу «Урала» за коэффициент 2.75.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября 2022 года

«Урал» при Викторе Гончаренко утратил статус аутсайдера и превратился в грозную силу. Команда тактически обучена, умеет грамотно защищаться и уже сама очень опасна в стадии атаки. Их соперник похвастать подобной сыгранностью и тактическим разнообразием не может. Весьма вероятно, что клуб из Екатеринбурга вместе со своим харизматичным наставником отпразднуют очередную победу.

Ставка: победа «Урала» за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 6.99.

Аршавин: если пришлют повестку — пойду в военкомат.

Сергей Светлаков: хочу поучаствовать в съёмках фильма про «Локомотив».

Иньеста назвал Месси лучшим игроком, которого он видел.

Тикнизян вступил в перепалку с фанатом «Локомотива».