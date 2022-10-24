«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на игру КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.



Ставка: ТБ 4.5 за 1.78.



«Московские динамовцы предсказуемо начали сыпаться, а у минских, наоборот, явный всплеск. Белорусской команде наконец-то удалось навести порядок в обороне и заставить лидеров атаки выкладываться на льду. В результате команда выглядит достойно как против сильных соперников (СКА, «Локомотив»), так и против обученных («Спартак») или сверхмотивированных («Сочи»).

Экспресс с коэффициентом 5.06.



А вот у столичных бело-голубых проблемы с физикой, реализацией и дисциплиной. Всего две победы в семи матчах, причём чем больше у соперника мастерства – тем беспомощнее команда Кудашова. Думаю, всё закончится уверенной победой хозяев, а хоккей будет результативным – пять шайб или больше. Сделаю выбор в пользу ставки тотал больше 4.5 шайбы», — сказал Титов.



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