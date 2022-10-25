«Урал» — «Крылья Советов»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, авторы голов

24 октября состоялся матч 14-го тура РПЛ, в котором «Урал» принимал самарские «Крылья Советов».
10 лучших прогнозов на сегодня.
В середине первого тайма гости остались в меньшинстве. На 24-й минуте защитник Гленн Бейл покинул поле, получив прямую красную карточку. На 26-й минуте нападающий уральского клуба Алексей Каштанов вывел свою команду вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 64-й минуте «Урал» забил свой второй мяч благодаря усилиям полузащитника Юрия Газинского, точную передачу ему отдал тот же Алексей Каштанов. На 82-й минуте «Крылья» сумели сократить отставание в счёте — отличился Максим Глушенков.
После этой победы «Урал» набрал 16 очков и поднялся на 10-е место чемпионата. «Крылья Советов», у которых 14 очков, опустились на 11-ю строчку турнирной таблицы.
Экспресс с коэффициентом 4.64.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.
Эмери может сменить Джеррарда на посту главного тренера «Астон Виллы».
«Аталанта» закрыла долг перед «Локомотивом» за трансфер Миранчука.
У Дзюбы нет конфликта с главным тренером «Адана Демирспор» Монтеллой.
- 25 октября 2022
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 24 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
08:00