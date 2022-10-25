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«Урал» — «Крылья Советов»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, авторы голов

«Урал» — «Крылья Советов»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, авторы голов
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24 октября состоялся матч 14-го тура РПЛ, в котором «Урал» принимал самарские «Крылья Советов».

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В середине первого тайма гости остались в меньшинстве. На 24-й минуте защитник Гленн Бейл покинул поле, получив прямую красную карточку. На 26-й минуте нападающий уральского клуба Алексей Каштанов вывел свою команду вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 64-й минуте «Урал» забил свой второй мяч благодаря усилиям полузащитника Юрия Газинского, точную передачу ему отдал тот же Алексей Каштанов. На 82-й минуте «Крылья» сумели сократить отставание в счёте — отличился Максим Глушенков.

После этой победы «Урал» набрал 16 очков и поднялся на 10-е место чемпионата. «Крылья Советов», у которых 14 очков, опустились на 11-ю строчку турнирной таблицы.

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