«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграли

25 октября состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
На 13-й минуте счёт в игре открыл Йошко Гвардиол. Андре Силва нанёс удар головой с рикошетом от газона после навеса Доминика Собослаи с углового, Тибо Куртуа в прыжке отбил мяч, но на добивании никто не успел помешать Гвардиолу, который отправил мяч в правый нижний угол.
Спустя пять минут Кристофер Нкунку укрепил преимущество немецкого клуба. После розыгрыша углового Давид Раум прострелил в штрафную, где мяч удачно срикошетил от ноги Орельена Тчуамени к Нкунку, который мощным ударом с рикошетом от перекладины поразил ворота.
В конце первого тайма Винисиус Жуниор сократил разницу в счёте, на 81-й минуте Тимо Вернер забил третий гол немецкого клуба. На 94-й минуте Родриго реализовал пенальти, однако этот гол не принёс очков мадридскому клубу.
После пяти игр в турнирной таблице группы F лидирует «Реал» (10), на второй строчке располагается «РБ Лейпциг» (9). «Шахтёр» с шестью очками занимает третье место в квартете, «Селтик» (2) замыкает таблицу.
Экспресс с коэффициентом 6.72.
Прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» с коэффициентом 2.80.
Александр Мостовой отказался сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити».
Дуглас Сантос: сейчас результаты «Зенита» в Лиге чемпионов были бы лучше.
«ПСЖ» начал работу над новым контрактом Месси.
- 26 октября 2022
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 25 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00