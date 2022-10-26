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«Бенфика» — «Ювентус»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил

«Бенфика» — «Ювентус»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт, кто забил
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимала «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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На 17-й минуте встречи счёт открыл футболист «Бенфики» Антониу Силва. Через четыре минуты форвард «Ювентуса» Мойзе Кин сравнял счёт. На 28-й минуте полузащитник Жоау Мариу вновь вывел хозяев вперёд, успешно реализовав пенальти. На 35-й минуте преимущество «Бенфики» упрочил форвард Рафаэл Силва. На 50-й минуте Силва оформил дубль. На 77-й минуте нападающий Аркадиуш Милик сократил отставание «Ювентуса», а через две минуты игрок Уэстон Маккенни довёл его до минимума.

«Бенфика» набрала 11 очков и добилась досрочного выхода в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» (3) — на третьем месте. Туринцы лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

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