«Интер» — «Виктория Пльзень»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» – «Виктория Пльзень» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Интера» с форой (-2.5) за 2.09.
«В группе С «Бавария» практически гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. А за вторую строчку будут бороться «Интер» и «Барселона». Чтобы «Интер» не сел в лужу, надо побеждать в этом туре. Соперник — «Виктория Пльзень», у которой 0 очков при разнице 3:16. В первом матче в Чехии «Интер» выиграл 2:0. Здесь домашняя игра. Чтобы не доводить до нервной, валидольной концовки, «Интеру», конечно, надо как можно быстрее забивать.
10 лучших прогнозов на сегодня.
У «Интера» в последнем туре была хорошая перестрелка с «Фиорентиной». Повезло с голом Мхитаряна в самой концовке. Это даже трудно назвать голом Мхитаряна, мяч просто попал в него и залетел в ворота. Но это победа, положительные эмоции. В отличной форме находится Лаутаро Мартинес, Джеко неплохо выглядит. И «Интер» просто сильнее, чем «Виктория Пльзень».
Думаю, минимум в два мяча «Интер» победу одержит. Можно даже рассмотреть крупную победу «Интера» — с форой (-2.5)», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.35.
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