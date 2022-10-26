«Тоттенхэм» — «Спортинг»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Спортинг».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.78.



«Тоттенхэм» уступил дважды кряду в чемпионате, показав некоторые сложности в качестве атакующих построений, и имел проблемы с реализацией. И если поражение от «Манчестер Юнайтед» на его поле ещё можно понять, то проигрыш «Ньюкаслу» на своей арене совсем не внушает оптимизма игрокам и болельщикам перед ответственной встречей на международной арене. Однако это можно списать на временные сложности в кондициях, ведь лондонцы по большей части очень солидно смотрятся в этом сезоне и пока возглавляют группу в Лиге чемпионов.



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«Спортинг» и сам пока далёк от своих привычных кондиций, проиграл четыре раза в семи предыдущих матчах во всех турнирах и даже во внутреннем первенстве не имеет успеха. Команда вылетела из Кубка Португалии и не входит в тройку лидеров чемпионата, имея проблемные места в обороне. «Львы» ещё не потеряли шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов, однако их календарь в оставшихся турах чрезвычайно непростой, учитывая, что там все четыре клуба могут рассчитывать на плей-офф.



По моему мнению, англичане, несмотря на некоторые неприятности последних недель, выглядят явно солиднее по качеству футбола и классу. К тому же «Тоттенхэм» играет дома, где болельщики обеспечат отличную поддержку. Победа в этом поединке может снять все вопросы по выходу лондонцев в плей-офф, и я считаю, что они смогут использовать все свои козыри для добычи нужного результата», — сказал Павлюченко.



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