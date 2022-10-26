«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет за 1.41.



«Начав сезон с победы в домашнем матче-открытии, «Анахайм» отправился на пятиматчевый выезд, и тут выяснилось, что «утки» совсем не умеют играть в гостях. То есть в этой гостевой серии они набрали лишь одно очко в Бостоне, а остальные четыре игры проиграли в основное время. Таким образом, если бы в предстоящем матче «Анахайм» играл в гостях, то можно было бы смело брать совковую лопату и начинать «уток» закапывать. Но матч пройдёт дома, поэтому, как говорится, «возможны варианты».



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У «Тампы» к окончанию 4-го тура ситуация была не лучше «утиной» (то есть та же самая одна победа), но «молнии» после этого стали подниматься. И выиграли два последних матча. Причём строгой зависимости результатов от места проведения матчей у «Тампы» нет.



В целом по междусобойчикам в Анахайме сейчас равенство, при том, что определённое преимущество по общему количеству побед в личных встречах у «Тампы имеется». Но преимущество это «молнии» добывали в основном дома. Примечательно то, что домашние победы в междусобойчиках достаются «Анахайму» весьма тяжело и зачастую за пределами основного времени.



Резюме: прогнозирую, что «Тампа» в этом выездном матче наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Предполагать дальнейшее не возьмусь, поскольку там большую роль начнёт играть случайность», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.45.



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