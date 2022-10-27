«Унион Берлин» — «Брага»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги Европы

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Унион Берлин» — «Брага» в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы.



Ставка: победа «Униона» за 1.91.



«Можно сказать, что нас ждёт матч за выход из группы. У «Униона» шесть очков, а у «Браги» семь. Давайте разберём португальскую команду, так как я первый раз даю прогноз на матч с их участием.



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«Брага» уже много сезонов команда номер четыре по силе в Португалии после «Порту», «Бенфики» и «Спортинга». Они всегда идут вверху чемпионата и участвуют в еврокубках. Этот сезон мало чем отличается от других. «Брага» идёт на третьем месте у себя в чемпионате. Кстати, из последних трёх игр проиграли две со счётом 1:4 «Порту» и 0:1 «Шавишу». В последнем туре обыграли «Эшторил» со счётом 2:0. Внутри чемпионата забивают много: уже 26 мячей за 10 туров — это один из лучших показателей в лиге. Выделю у них нападающего Витинью. Он молодой игрок и отличный форвард, который может забивать. Кстати, в этом розыгрыше Лиги Европы на его счету хет-трик с «Юнионом».



Если разбирать «Унион Берлин», то я всегда говорю про них с восхищением. Команда отлично проводит сезон, идёт на первой строчке в Бундеслиге, показывает отличный футбол, прессингует и хорошо играет в защите. Но последний матч на выходных умудрилась проиграть «Бохуму» со счётом 1:2. До этого она выиграла пять матчей подряд, включая внутренний чемпионат и Лигу Европы.

Что примечательно в этих пяти матчах — команда из Германии не пропускала. Думаю, для «Униона» еврокубки очень важны и команда дома приложит все усилия, чтоб обыграть «Брагу» и в последнем туре зависеть только от себя. Да и честно, смотря на игру немецкой команды, для меня они точно фавориты, поэтому возьму их победу за хороший коэффициент», — сказал Гасилин.



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