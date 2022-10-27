«Унион Берлин» — «Брага»: прогноз Алексея Андронова на матч 5-го тура Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Унион Берлин» – «Брага» в 5-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Униона» за 1.86.
«Матч, который имеет огромное значение для немецкой команды. Несмотря на то что «Унион» довольно долго всем рассказывал, что его не интересует итоговое соревнование, что в Бундеслиге он играть не хочет, что еврокубки ему тоже не интересны, а главное – идентичность, но аппетит приходит во время еды. Понятное дело, что, оказавшись в турнире, никто не хочет из него вылетать, тем более что «Унион» хороший сезон проводит.
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Думаю, матч с «Брагой» будет достаточно интересным. Своя публика, своя поддержка. Это последний домашний матч для «Униона» в Лиге Европы. И эта поддержка должна сыграть свою роль. Никакой другой вариант, кроме победы, не позволяет «Униону» опередить «Брагу». Задача ясна. Справится или нет – вопрос другой. Про «Унион» всё время задают этот вопрос даже применительно к Бундеслиге, но, как видите, глядя на таблицу Бундеслиги, пока что справляется.
«Брага» мне не кажется непобедимой командой. Более того, на таких стадионах, при таких болельщиках они, скорее всего, никогда в жизни не играли. Моя ставка – победа «Униона» с коэффициентом 1.86», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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