Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Ницца» — «Партизан».

Ставка: «Партизан» не проиграет за 2.15.

Французы переживают не лучший период и не могут выиграть три матча подряд. Это при том, что соперники у них были далеко не сильнейшие. По игре к «Ницце» тоже хватает замечаний. Команда слишком мало забивает, а пропускает стабильно.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Какого-то чёткого рисунка игры у Люсьена Фавра пока нет, очень многое завязано на индивидуальных качествах игроков. В первую очередь это касается атаки, где солируют Анди Делор и Николя Пепе.



«Партизан» слишком далеко отпустил главного конкурента у себя в чемпионате и старается компенсировать это успешной игрой в еврокубках. Пока получается на отлично. В Лиге конференций сербы не проиграли ни одного матча и преподнесли нам несколько сюрпризов, таких как две «сухие» победы над «Кёльном».



Хозяева считаются фаворитами матча, но не похоже, чтобы сейчас они были явно сильнее сербов. Громкие имена в составе не всегда играют в футбол лучше, чем средняя, но хорошо организованная и набравшая ход команда. «Ницца» будет владеть инициативой, но не факт, что она сможет хорошо использовать созданные моменты. В последнее время ей это не удаётся.

Французам будет очень тяжело набрать важные три очка. Тут интересно смотрится ставка на то, что «Партизан» не проиграет, за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 12.0.



Прогноз на матч «Ференцварош» — «Монако» с коэффициентом 30.0.



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