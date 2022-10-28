ПСВ — «Арсенал»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

Нидерландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над английским «Арсеналом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:0. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс».
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На 56-й минуте счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман, ему ассистировал форвард Люк де Йонг. Удвоил преимущество хозяев на 63-й минуте всё тот же Люк де Йонг, голевая передача на счету Коди Гакпо.
Нидерландский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав 10 очков после пяти проведённых матчей. «Арсенал» также пробился в следующий раунд, в его активе 12 очков, он возглавляет таблицу группы А. В заключительном туре группового этапа «Арсенал» дома встретится с «Цюрихом», а ПСВ отправится в Норвегию, где сыграет с «Будё-Глимт».
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