«Металлург» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Трактор».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.08.



«Шесть побед в семи последних матчах говорят за «Магнитку» лучше любых слов. Потому что среди этих проигранных дважды «Ак Барс», а еще «Авангард». «Автомобилист» и сошки помельче. Кстати, «Трактор» по текущим игровым показателям как раз и подходит под категорию «сошки поменьше» для «Магнитки». К тому же соперники в нынешнем сезоне уже встречались в Челябинске, и шансов у хозяев тогда практически не было.



Экспресс с коэффициентом 5.46.



Можно подумать, что в Магнитогорске они появятся. Особенно если учесть, что в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Магнитогорске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, хозяева победили восемь раз, «Трактор» — только дважды.



То есть никаких предпосылок к тому, что «Магнитка» наберет очередные два очка, продлив победную серию до четырех матчей, не вижу. Более того, практически уверен, что хозяева справятся в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы.

Пусть для «Трактора» это противостояние едва ли не самое принципиальное в его новейшей истории. Но пока, к сожалению, челябинцы в этом сезоне особого впечатления не производят», — сказал Лебедев.



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Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 5.80.



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