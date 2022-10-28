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«Металлург» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 28 октября

«Металлург» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 28 октября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 2.95.

«Трактор» в последние две недели прибавил как по игре, так и в наборе очков: за шесть матчей – четыре победы и проигранный овертайм. Но уральцы далеко не так мощны, как в прошлом году. В этом чемпионате они ещё ни разу не победили сильного соперника. «Авангард» и «Ак Барс» к сильным не относим, у этих клубов проблем ещё больше, чем у челябинцев.

Экспресс с коэффициентом 5.46.

«Магнитка» на данный момент банально сильнее. Семь последних матчей – шесть побед и поражение в овертайме. В начале октября вице-чемпионы уверенно обыграли «Трактор» в гостях (5:2).

Игры с похожим сюжетом жду и теперь. Победа «Металлурга» с тоталом больше 5.5», — сказал Емелин.

10 лучших прогнозов на сегодня.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 5.80.

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Овечкин вышел на 73-е место в истории по матчам в НХЛ.

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Экспресс на 28 октября с коэффициентом 4.6: Оздоеву, Пирло и Шварцу придётся туго Экспресс на 28 октября с коэффициентом 4.6: Оздоеву, Пирло и Шварцу придётся туго
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