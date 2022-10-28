«Вердер» — «Герта»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Вердер» — «Герта» в рамках 12-го тура Бундеслиги.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.40.



«Вердер» в этом сезоне — типичная команда-середнячок. Сейчас она расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. В начале сезона от них большего и не ожидали, так как клуб только вернулся в элитный дивизион в этом году. Но буквально пару туров назад «бременцы» показывали неплохие амбиции — обыграли «Боруссию» М (5:1), «Хоффенхайм» (2:1). Хотя в эти победы мало кто верил. И они даже поднимались в зону еврокубков, но потом что-то пошло не так. Поражения «Майнцу» и «Фрайбургу» с одинаковым счётом 0:2 и даже вылет из Кубка Германии с обидным проигрышем в серии пенальти (2:3) «Падерборну» из второй Бундеслиги.



Экспресс с коэффициентом 5.58.



«Вердер» использует атакующую тактику, но на вингеров ложится слишком большая нагрузка, с которой они не справляются. А ещё в последней игре с «Фрайбургом» красную карточку получил защитник Марко Фридль, неплохо игравший в обороне весь сезон, и ему придётся пропустить предстоящий матч с «Гертой». «Вердер», мягко говоря, не в форме. Психологически команде тоже тяжело собраться после полосы поражений. Хоть соперник им достался далеко не сильный, но шансов на победу у «бременцев» немного.



«Герта», в отличие от «Вердера», начала сезон наравне с аутсайдерами, но в последних турах взяла себя в руки. Ничья с сильным «Фрайбургом» (2:2), «Хоффенхаймом» (1:1) и победа над «Шальке» (2:1). И даже поражение от «Лейпцига» со счётом 2:3 было довольно волевым. Пропустив три мяча в первом тайме, «Герта» собралась и забила соперникам два мяча во втором. Хотя мы все знаем, что это психологически очень сложно.

Сейчас команда располагается на 13-й строчке, на две позиции ниже предстоящего соперника. У «Герты» довольно спорная оборона. Они не допускают разгромов от очень сильных соперников, но один-два мяча стабильно пропускают даже от тех, кто слабее. Почти весь сезон «Герта» стабильно забивает. За 11 туров лишь дважды ворота соперника остались нетронутыми. В предстоящем матче с «Вердером», я думаю, забивная статистика «Герты» не изменится.



Хоть «Вердер» играет дома и им победа просто необходима, чтобы прийти в равновесие, я думаю, на неё рассчитывать не стоит. Мой прогноз — ничья и обе забьют», — сказал Гасилин.



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