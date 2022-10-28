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«Ванкувер» — «Питтсбург»: ставка Павла Лысенкова на матч НХЛ

«Ванкувер» — «Питтсбург»: ставка Павла Лысенкова на матч НХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Ванкувер» и «Питтсбург».

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.00.

«Ванкувер» проиграл семь матчей подряд, и это был худший старт в этом сезоне НХЛ. Причём «Кэнакс» нередко вели в счёте, но всё-таки в итоге терпели поражения.

Экспресс с коэффициентом 5.46.

В последнем матче удалось победить «Сиэтл» (5:4), причём «Ванкувер» опять пропустил четыре гола. Оборона там не слишком надёжная.

Порадуемся за наших ребят: Андрей Кузьменко забил гол, Илья Михеев вообще сделал дубль. Но игра «Ванкувера» пока от идеала далека.

А вот «Питтсбург» выглядит более цельно. Там в порядке все лидеры – а когда здоровы Кросби, Малкин и Летанг, таких «Пингвинз» остановить будет трудно.

Я бы в этом матче взял кэф 2.00 на то, что «Питтсбург» победит в основное время», — сказал Лысенков.

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