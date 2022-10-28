Прогноз на матч «Авангард» — «Адмирал» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Адмирал», который состоится в Омске.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.89.

Омский «Авангард» выбрался из серии поражений. После тяжёлой и трудовой победы над «Северсталью» (4:3) «ястребы» просто вынесли с площадки «Барыс» (6:0). Главную роль в разгроме сыграли форварды Владимир Ткачёв и Рид Буше.

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Нападающие повторили рекорд клуба, записав в одной игре себе в актив по пять очков. Команда получила мощный победный импульс, который поможет улучшить положение в турнирной таблице. Пока «ястребы» на восьмой позиции Восточной конференции.



«Адмирал» продолжает собирать дивиденды от правильно выбранной тактической схемы. Леонид Тамбиев не скрывает, что его подопечным гораздо легче действовать строго от обороны. В нападении они рассчитывают на быстрые резкие контратаки.

Стоит отметить, что гости девять встреч завершили вничью в основное время. Шесть овертаймов «моряки» выиграли. Такой прагматичный подход позволяет команде занимать шестое место на Востоке.

Для «Адмирала» матч станет первым в выездной серии. У «ястребов» подавляющее преимущество в личных играх в Омске. Они выиграли семь из восьми последних матчей. Рекомендуем изучить ставку «победа «Авангарда» с форой (-1.5)» за коэффициент 2.04.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «третий период победа «Адмирала» за 4.25. В трёх из последних пяти матчей в Омске заключительный игровой отрезок выиграли гости.

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