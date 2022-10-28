«Динамо» — «Химки»: когда матч РПЛ, во сколько начало, где смотреть

29 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Химки». Начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч Премьер».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценивается в 7.80. На ничью дают коэффициент 4.90.



Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.40.



Если забьёт команда Славиши Йокановича, сыграет коэффициент 1.07. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Прогноз на матч «Динамо» — «Химки» с коэффициентом 2.36.

Экспресс с коэффициентом 15.46.

Оцениваем шансы «Локомотива» обыграть ЦСКА в дерби.

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