Прогноз на матч «Шинник» — «Арсенал» Тула

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Первой лиги «Шинник» — «Арсенал», который пройдёт 28 октября.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.75.

Появление Вадима Евсеева на тренерском мостике ярославского клуба привело к серьёзным изменениям в психологии игроков. Они почувствовали уверенность в своих силах и улучшили результаты по сравнению с прошлым сезоном. Особенно это относится к играм на домашней арене. Семь матчей длится беспроигрышная серия «Шинника», в том числе в пяти последних встречах — победы.

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Тульский «Арсенал» не может наладить стабильную игру в первенстве. За последние 10 встреч подопечным Олега Кононова удалось одержать всего пять побед. Отметим для нашего прогноза, что на выезде «Арсенал» действует строго от обороны. Об этом можно судить по шести пропущенным мячам за семь гостевых встреч.

Соперники славятся своим умением выстраивать непроходимые оборонительные редуты. «Шинник» пропустил четыре мяча, а гости — шесть. Рекомендуем изучить ставку «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.75.



Желающие рискнуть и сыграть на высоком коэффициенте оценят ставку «победа «Шинника» с сухим счётом» за 4.70. Пять последних домашних матчей подопечные Вадима Евсеева выиграли без пропущенных мячей в свои ворота.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

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