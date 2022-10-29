«Оренбург» — «Факел»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

28 октября проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча завершилась со счётом 4:1.
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На 43-й минуте Химми Марин открыл счёт в игре. Андрей Малых выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Марин головой переправил мяч в ближний угол. Спустя минуту Марин оформил дубль. Лукас Вера сделал пас в штрафную, Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой. Мяч был готов закатиться за линию ворот, но Марин украл гол у партнёра, добив в упор при отыгранном вратаре.
В эпизоде с третьим голом Брайан Мансилья сделал аккуратный пас низом в штрафную, заметив ускорение Габриэля Флорентина, который в касание пробил под перекладину. Вскоре отличился сам Мансилья. Он реализовал пенальти на 83-й минуте. В составе гостей гол престижа забил Максим Максимов.
Хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 22 очка в 15 играх. «Факел» располагается на 13-й строчке с 12 набранными очками.
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